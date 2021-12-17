Число жертв пожара в японской Осаке возросло до 19

Число жертв пожара в здании в японском городе Осака возросло до 19 человек, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в следственных органах. Ранее сообщалось, что пострадали не менее 27 человек, их состояние оценивается как критическое. По мнению полиции, вероятной причиной возгорания мог стать поджог.
Возгорание
Предположительно, люди оказались заблокированы и не смогли выбраться наружу. Полиция подозревает, что причиной пожара мог стать поджог. Обстоятельства происшествия выясняются.
Правоохранительные органы на настоящий момент проводят расследование дела по подозрению в поджоге. Очевидцы сообщают о возгорании жидкости, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.