Число жертв пожара в японской Осаке возросло до 19

Число жертв пожара в здании в японском городе Осака возросло до 19 человек, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в следственных органах. Ранее сообщалось, что пострадали не менее 27 человек, их состояние оценивается как критическое. По мнению полиции, вероятной причиной возгорания мог стать поджог.

Возгорание возникло на четвёртом этаже офисного здания, в котором также располагались клиника, салон красоты и школа английского языка. К настоящему времени огонь потушен. В его ликвидации принимали участие более 30 пожарных расчётов.

Предположительно, люди оказались заблокированы и не смогли выбраться наружу. Полиция подозревает, что причиной пожара мог стать поджог. Обстоятельства происшествия выясняются.

Правоохранительные органы на настоящий момент проводят расследование дела по подозрению в поджоге. Очевидцы сообщают о возгорании жидкости, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.