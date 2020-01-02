Количество погибших в результате наводнения в Джакарте достигло 30 человек. Ранее сообщалось о 26 жертвах.
По словам губернатора Аниеса Бауздана, вода начала спадать, а жители города – возвращаться в свои дома. В настоящее время количество эвакуированных в пунктах временного размещения сократилось с 19 до пяти тысяч человек.
Власти, пользуясь отступлением воды, расчищают мусорные завалы на улицах. Попутно ведутся работы по восстановлению электроснабжения жилых домов и предприятий.
Нынешнее наводнение стало самым сильным с 2013 года. Тогда жертвами стихии стали 47 человек,
Как ранее писал NEWS.ru, причиной наводнения в столице Индонезии стали сильные ливни. Помимо Джакарты, от удара стихии пострадали несколько близлежащих городов.
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