https://static.news.ru/photo/2c8f1dd4-2d6b-11ea-9075-fa163e074e61_660.jpg Фото: Donal Husni/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Количество погибших в результате наводнения в Джакарте достигло 30 человек. Ранее сообщалось о 26 жертвах.

По словам губернатора Аниеса Бауздана, вода начала спадать, а жители города – возвращаться в свои дома. В настоящее время количество эвакуированных в пунктах временного размещения сократилось с 19 до пяти тысяч человек.

Власти, пользуясь отступлением воды, расчищают мусорные завалы на улицах. Попутно ведутся работы по восстановлению электроснабжения жилых домов и предприятий.

Нынешнее наводнение стало самым сильным с 2013 года. Тогда жертвами стихии стали 47 человек, сообщает ABC.

Как ранее писал NEWS.ru, причиной наводнения в столице Индонезии стали сильные ливни. Помимо Джакарты, от удара стихии пострадали несколько близлежащих городов.