Число заражённых коронавирусом в Канаде увеличилось за сутки на тысячу

В Канаде за сутки увеличилось количество заражённых коронавирусом на 1065 человек. По сообщению Министерства здравоохранения Канады в стране зафиксировано 9613 инфицированных.
Самый большой рост распространения отмечен в провинции Квебек, там число заражённых за сутки выросло на 449 человек,
Далее по уровню распространения идёт Онтарио и Британская Колумбия. В Министерстве здравоохранения страны сообщили о том, что из новых заражённых госпитализировано 486 человек, остальные проходят лечение дома.
Отмечается, что жертвами коронавируса в Канаде стали 109 человек.
Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что введённый карантин и самоизоляция граждан принесли первые результаты в борьбе с коронавирусом в стране. Он пояснил, что самоизоляция и карантин помогли значительно уменьшить количество заражённых.
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