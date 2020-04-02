Число заражённых коронавирусом в Канаде увеличилось за сутки на тысячу

https://static.news.ru/photo/f1a3f846-749d-11ea-81a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Канаде за сутки увеличилось количество заражённых коронавирусом на 1065 человек. По сообщению Министерства здравоохранения Канады в стране зафиксировано 9613 инфицированных.

Самый большой рост распространения отмечен в провинции Квебек, там число заражённых за сутки выросло на 449 человек, сообщает ТАСС.

Далее по уровню распространения идёт Онтарио и Британская Колумбия. В Министерстве здравоохранения страны сообщили о том, что из новых заражённых госпитализировано 486 человек, остальные проходят лечение дома.

Отмечается, что жертвами коронавируса в Канаде стали 109 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что введённый карантин и самоизоляция граждан принесли первые результаты в борьбе с коронавирусом в стране. Он пояснил, что самоизоляция и карантин помогли значительно уменьшить количество заражённых.