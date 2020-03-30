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В Белоруссии с 27 марта зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в республике достигло 152.

Всего в стране было проведено более 30 тысяч тестов на наличие коронавируса в организме. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщает БелТА.

Ранее с критикой действий властей страны выступила шеф московского бюро газеты The Washington Post Робин Диксон. Журналистка назвала Александра Лукашенко авторитарным лидером, заявив, что он отрицает риски инфекции. Подход президента Белоруссии к ситуации с пандемией она охарактеризовала как издевательство над серьёзностью проблемы, писал NEWS.ru.