Число случаев заражения и смерти от COVID-19 в мире снизилось на 4%

https://static.news.ru/photo/e1023c5a-01fb-11eb-b06f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency

За минувшую неделю в мире было зарегистрировано более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом и более 90 тысяч летальных исходов. По сравнению с предыдущей семидневкой заболеваемость и смертность снизились на 4%. Об этом сообщила в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В глобальном плане число новых случаев COVID-19 и число смертей немного уменьшилось за эту неделю: всего зарегистрировано более 5,5 млн заразившихся и более 90 тысяч умерших, — сообщила ВОЗ своём еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

При этом специалисты подчёркивают, что несмотря на снижение показателей, заболеваемость и смертность продолжают находиться на очень высоком уровне.

Таким образом, по состоянию на 9 мая всего в мире насчитывалось 157 362 408 случаев заражения коронавирусом и 3 277 834 смерти пациентов.

Ранее сообщалось, что носить маски и соблюдать социальную дистанцию могут заставить американских ковид-диссидентов новые конспирологические теории об опасности привившихся людей.