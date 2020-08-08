Число раненых при стрельбе в Вашингтоне возросло

Количество пострадавших при стрельбе в Вашингтоне возросло до 21 человека. Семеро из них находятся в критическом состоянии.
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Ранее сообщалось, что один человек погиб и несколько были ранены в результате стрельбы на юго-востоке американской столицы в ночь на 9 августа. Причём семеро были доставлены в медицинские учреждения в критическом состоянии.
Как писал NEWS.ru, два сотрудника полиции получили серьёзные ранения в результате задержания подозреваемого в угоне автомобиля в Чикаго (штат Иллинойс).
Как стало известно, подозреваемый во время задержания оказал сопротивление и открыл огонь по полицейским. Двое из них получили ранения в бедро и шею, третий остался невредим благодаря пуленепробиваемому жилету. Ещё два сотрудника полиции получили незначительные травмы.
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