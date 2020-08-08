Число раненых при стрельбе в Вашингтоне возросло

https://static.news.ru/photo/9cbade3a-da50-11ea-9938-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество пострадавших при стрельбе в Вашингтоне возросло до 21 человека. Семеро из них находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на полицию города. Отмечается, что полиция пока не распространила примет предполагаемых преступников, пообещав дать дополнительную информацию в течение дня.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и несколько были ранены в результате стрельбы на юго-востоке американской столицы в ночь на 9 августа. Причём семеро были доставлены в медицинские учреждения в критическом состоянии.

Как писал NEWS.ru, два сотрудника полиции получили серьёзные ранения в результате задержания подозреваемого в угоне автомобиля в Чикаго (штат Иллинойс).

Как стало известно, подозреваемый во время задержания оказал сопротивление и открыл огонь по полицейским. Двое из них получили ранения в бедро и шею, третий остался невредим благодаря пуленепробиваемому жилету. Ещё два сотрудника полиции получили незначительные травмы.