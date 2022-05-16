Число пациентов с «неизвестной лихорадкой» в КНДР превысило 1,2 млн ЦТАК: число пациентов с «неизвестной лихорадкой» в КНДР превысило 1,2 млн, умерли 50 человек

Фото Kepy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В воскресенье, 15 мая, в КНДР были зафиксированы более 392 тысяч новых случаев пациентов с высокой температурой. В результате число заболевших превысило 1,2 млн человек. Умерли 50 пациентов. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Согласно сообщению Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 14 мая по 18:00 15 мая число «пациентов с повышенной температурой» в стране увеличилось более чем на 392 тысячи. Ещё восемь человек умерли. Таким образом, с конца апреля по 14 мая число больных со сходими симптомами составило более 1,2 млн. Из них 648 тысяч выздоровели, 564 проходят лечение.

Число умерших пациентов в настоящее время составляет 50 человек.

Официальные СМИ КНДР именуют охватившую страну эпидемию «неизвестной лихорадкой».

Ранее сообщалось, что в КНДР был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Согласно представленной информации, коронавирус типа ВА.2 — штамм «омикрон» — был выявлен у пациента с лихорадкой, жителя Пхеньяна. В стране объявлено о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».

В дальнейшем глава КНДР Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в стране из-за роста заболеваемости. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что страна справится с вирусом.