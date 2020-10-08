Число новых случаев коронавируса в мире достигло рекордных значений

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Афганистан не должен стать площадкой для международного терроризма. Именно этой миссии привержен Североатлантический альянс в этом регионе, напомнил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который в Twitter объявил о намерении вывести американские войска из этой страны до Рождества. Его в Соединённых Штатах отмечают 25 декабря....