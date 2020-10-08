Число новых случаев коронавируса в мире достигло рекордных значений

За последние сутки в мире выявили 338 779 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордное значение с начала пандемии.
Наибольшее число инфицированных выявили в Северной и Южной Америке — 122 715 пациентов, на втором месте Европа (96 996 пацентов),
Всего в мире COVID-19 заболели больше 36 млн человек, больше 1 млн погибли.
Ранее стало известно, что за последние семь дней в столице России госпитализировано с коронавирусом на 13% больше, чем неделей ранее. Только за минувшие сутки в московские больницы попали свыше тысячи человек, у которых был выявлен COVID-19. Число пациентов, находящихся на ИВЛ, в настоящее время составляет 264. Это на 4% больше, чем сутками ранее.
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