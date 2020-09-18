Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 30 млн человек

https://static.news.ru/photo/3e69212e-f941-11ea-8e09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Число заражённых коронавирусной инфекцией в мире превысило 30 млн человек.

Информация следует из данных портала Университета Джона Хопкинса.

По данным портала число заражённых коронавирусной инфекцией достигло 30 003 378 человек в мире, жертвами COVID-19 стали 943 203 человека, вылечились 20 398 381 человек, передаёт ТАСС.

Отмечается, что сайт Университета Джона Хопкинса основывается на информации федеральных и региональных властей, а также международных организаций.

Лидером по количеству заражённых коронавирусом остаётся США (6 664 021). Затем следуют Индия, где число инфицированных достигло 5 118 253, и Бразилия, где заражены 4 419 083 человека.

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом. Общее число смертей достигло 5033. За последние сутки в столице врачи выявили коронавирус ещё у 730 человек, по данным на 17 сентября 2020 года.