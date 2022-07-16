Четырнадцать человек погибли при крушении вертолёта ВМС в Мексике

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вертолёт Black Hawk военно-морских сил Мексики разбился на западе страны. В результате погибли 14 человек из 15 находившихся на борту, сообщает министерство ВМС, его цитирует РИА Новости.

В ходе оперативной работы в Лос-Мочис, Синалоа, аварию потерпел вертолёт ВМС Мексики <...>, причины инцидента с вертолётом Black Hawk на данный момент неизвестны, — говорится в сообщении.

Происшествие случилось в штате Синалоа, выжить сумел только один человек, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Местные СМИ обращают внимание, что крушение произошло после появления информации о задержании в указанном регионе наркобарона Каро Кинтеро. Однако, ВМС не подтверждает связь крушения вертолёта с поимкой преступника.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае потерпел крушение самолёт Ан-2. В результате погибли два человека, причиной стало столкновение воздушного судна с ЛЭП.