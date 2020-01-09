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Глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон выразил сожаление по поводу того, что Киев не смог остановить запуск газопровода «Турецкий поток». Он подчеркнул, что не видит экономического смысла в проекте.

Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в балканском направления с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдавии, — написал Макогон в посте в...