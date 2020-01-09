Как писал NEWS.ru, 9 октября 2019 года Анкара начала военную операцию «Источник мира» в северо-восточных районах Сирии, обосновав свои действия необходимостью борьбы с терроризмом. Также Турция заявила о желании создать приграничную буферную зону, куда смогут вернуться беженцы. 17 октября турецкий президент Реджеп Эрдоган договорился о временном прекращении огня в районе проведения операции с вице-президентом США Майклом Пенсом. 22 октября Эрдоган заключил соглашение по Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривающее совместные российско-турецкие патрулирования на северо-востоке САР.