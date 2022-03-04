Черногория закрыла воздушное пространство для российских самолётов, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД республики. Государство являлось одной из последних стран Европы, чьё небо было открыто для авиакомпаний из РФ.
Глава МИД Черногории Джордже Радулович 4 марта
Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.
На фоне ситуации на Украине 27 февраля ЕС запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.
Кроме этого, американский производитель авиатехники Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских перевозчиков. Вслед за этим аналогичным образом