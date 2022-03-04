Черногория закрыла воздушное пространство для российских самолётов, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД республики. Государство являлось одной из последних стран Европы, чьё небо было открыто для авиакомпаний из РФ.

Глава МИД Черногории Джордже Радулович 4 марта принял участие во встрече глав дипломатических ведомств членов НАТО и поддержал меры Североатлантического альянса и Евросоюза против России из-за ситуации на Украине. Кроме того, решение о закрытии неба для воздушных судов РФ поддержало черногорское Министерство капитальных инвестиций.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

На фоне ситуации на Украине 27 февраля ЕС запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.