Чемпион бойцовской федерации Rizin Мусаев отправился воевать за Азербайджан

За свою карьеру 30-летний уроженец Баку одержал на ринге 16 побед и потерпел всего три поражения. В последний раз он проигрывал бой шесть лет назад. В декабре 2019 года Мусаев защитил титул чемпиона Rizin.

Rizin LW Champion, Tofiq Musayev will be joining the Azerbaijan Army to help his country against Armenia.



Conflict in that region are been getting intense since last Sunday. https://t.co/SzJKlNcR4b pic.twitter.com/p3KFOvcguH