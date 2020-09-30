Чемпион бойцовской федерации Rizin Мусаев отправился воевать за Азербайджан

https://static.news.ru/photo/1ee1c11c-0396-11eb-bcb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: tofiq__musayev/Instagram

Чемпион японской бойцовской федерации Rizin Тофик Мусаев отправился в Нагорный Карабах, где будет участвовать в военных действиях на стороне Азербайджана, сообщил журналист Бруно Массами.

За свою карьеру 30-летний уроженец Баку одержал на ринге 16 побед и потерпел всего три поражения. В последний раз он проигрывал бой шесть лет назад. В декабре 2019 года Мусаев защитил титул чемпиона Rizin.

Тофик Мусаев присоединится к азербайджанской армии, чтобы помочь своей стране против Армении, — написал Массами в Twitter.

Rizin LW Champion, Tofiq Musayev will be joining the Azerbaijan Army to help his country against Armenia.



Conflict in that region are been getting intense since last Sunday. https://t.co/SzJKlNcR4b pic.twitter.com/p3KFOvcguH — Bruno Massami (ÐÑÑÐ½Ð¾ ÐÐ°ÑÑÐ°Ð¼Ð¸) (@BrMassami) September 29, 2020

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Как сообщил тогда МИД Азербайджана, с армянской стороны начались обстрелы. Позднее об обстрелах со стороны Азербайджана заявили и в Ереване. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.

СБ ООН на заседании 30 сентября призвал Армению и Азербайджан к переговорам о прекращении огня. О существенной интенсивности конфликта говорит, например, заявление главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, который сообщил, что армия Армении только за одни сутки 27-28 сентября нанесла более 1,2 тысячи ударов по населённым пунктам на азербайджанской территории.