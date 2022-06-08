Чавушоглу объяснил, почему Турция против членства Финляндии и Швеции в НАТО Чавушоглу: Турция накладывает вето на расширение НАТО из-за позиции Финляндии и Швеции по терроризму

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Мевлют Чавушоглу

Турция выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за позиции этих стран по проблеме терроризма, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре, передает РИА Новости. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, других претензий у Турций к Хельсинки и Стокгольму нет.

Единственная причина — их позиция по террористическим угрозам. Другой причины нет, — сказал Чавушоглу.

Турция ранее поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО. В числе главных требований — поддержка Анкары в борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), а также замораживание активов и закрытие ассоциаций, связанных с терроризмом.

Кроме того, особое внимание в требованиях было уделено депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом в Швеции и Финляндии.