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Цепкало обсудил с главой МИД Польши создание фонда поддержки бастующих

12:18, 20 августа 2020 27
Валерий Цепкало Валерий Цепкало Фото: tsepkalo/facebook.com

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Они обсуждали создание фонда поддержки бастующих на белорусских предприятиях.

На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях, — написал Цепкало в своих соцсетях.

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Он также добавил, что планирует сегодня встретиться со спикером Сената Польши Томашем Гродзким.

Цепкало объявлен властями Белоруссии в межгосударственный розыск. Против него возбуждено уголовное дело о взятке, сам политик утверждает, что дело сфабриковано. Также МВД республики заявило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа, после чего в стране начались масштабные акции протеста и забастовки на предприятиях (участникам угрожают увольнением). Белорусы считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победил не бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, как заявлено официально, а кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Евросоюз не признал итоги голосования. Накануне по инициативе польской стороны прошёл внеочередной саммит ЕС по ситуации в Белоруссии. Его участники заявили, что поддерживают инициативу белорусов провести честные выборы. Также в итоге саммита было принято решение выделить дополнительные €53 млн в помощь белорусскому народу в связи со сложившейся ситуацией в стране. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эта помощь будет перераспределена так, чтобы средства пошли «не власти, а народу». При этом из выделенных денег €2 млн будут направлены на поддержку «жертв репрессий», писал NEWS.ru.

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