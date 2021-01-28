Цена поддержки: российской элите угрожают из-за Лукашенко

Администрации президента США Джо Байдена предлагают «чёткую и изящную» стратегию в отношении Белоруссии, которая гарантирует успех местной оппозиции. Такие рекомендации в своём докладе выдвинули эксперты Атлантического совета (признан в России нежелательной организацией) — вашингтонского аналитического центра, консультирующего правительственные структуры. NEWS.ru обратил внимание на наиболее острые пункты, которые напрямую касаются России.

Авторы доклада, среди которых бывший посол США на Украине Джон Хёрбст и экс-глава американской дипмиссии в РФ Александр Вершбоу, считают, что перед Байденом стоит дилемма — как поощрять и укреплять белорусскую оппозицию, не входя в конфликт с Кремлём.

За последние годы не было столь удачного шанса для руководства США способствовать устойчивым позитивным изменениям в Европе, чем кризис в Белоруссии. Но обеспечить демократические перемены в стране непросто, учитывая внутреннее сопротивление и решимость Москвы предотвратить новую «цветную революцию», — говорится в докладе «Байден и Белоруссия: стратегия для новой администрации».

Эксперты замечают: растущее беспокойство вызывает то, что у белорусской оппозиции этой зимой закончатся деньги. Собранные через онлайн-платформы ресурсы на исходе, а сами граждане страны не могут продолжать делать пожертвования, признают в Атлантическом совете. Пока Александр Лукашенко держится у власти, Москва, как считают американские эксперты, ожидает, что белорусские службы безопасности подавят протесты, и только после этого может пойти речь о выборе «нового гибкого лидера»

Кремль, похоже, повторяет то, что пытался сделать в 2011 году, позволяя сомнительным олигархам из РФ завладевать самыми большими и самыми ценными белорусскими компаниями за гроши с помощью госкредитов, — считают авторы доклада.

В связи с этим администрация президента США должна сделать ставку на гражданское общество в Белоруссии, полагают эксперты. По их оценкам, Западу необходимо сосредоточиться на тех источниках ресурсов, которые помогают Лукашенко балансировать. Лучший способ добиться этого — увеличить санкционное давление, приходят к выводу исследователи и экс-дипломаты.

Они (ограничительные меры. — NEWS.ru) должны быть преимущественно трёх видов, — говорится в докладе. — Это санкции в отношении тех, кто нарушал права человека, в отношении лиц и организаций, которые управляют личными финансами Лукашенко, а также условные санкции в отношении российских компаний и олигархов, которые захватывают белорусские активы по приказу Кремля, — полагают в Атлантическом совете.

По поводу России администрации Байдена предлагают несколько конкретных рекомендаций. Во-первых, Белый дом должен в частном порядке предостеречь оппозицию от любых сигналов, которые могут свидетельствовать о её заинтересованности в членстве Евросоюза или НАТО. Во-вторых, Вашингтону стоит поддерживать регулярный дипломатический диалог с Москвой, «подчёркивая, что продолжающееся протестное движение касается только внутренней политики Белоруссии, а не геополитики». В-третьих, администрация Байдена должна провести чёткую границу в отношении санкций: РФ, как считают эксперты, должна понимать, что она столкнётся с дополнительными рестрикциями, если направит силы безопасности в соседнюю республику.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не исключено, что на жёсткую реакцию западных лидеров провоцирует и та линия, которую ведёт сам официальный Минск. Так, с марта в стране вводится новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который ужесточает наказание за нарушение порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикета. Отдельные меры предусмотрены за публичные призывы к организации подобных массовых мероприятий и даже за использование флага, который был официальным символом республики до 1995-го. Действующие в настоящее время санкционные меры в отношении Лукашенко пока что не показывают своей эффективности.

Не факт, что предложенный арсенал мер будет использован командой Байдена, однако, исходя из её программных принципов, можно предположить, что ограниченные инструменты воздействия будут применены в координации с ЕС — для демонстрации трансатлантического сотрудничества и неравнодушия к проблемам Восточной Европы.