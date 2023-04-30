«Cекс ради выживания»: британок вынудили платить интимом за аренду жилья The Guardian: женщин в Великобритании принуждают к сексу в качестве платы за аренду жилья

Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press

В Соединенном Королевстве участились случаи сексуального насилия над женщинами в качестве «оплаты» за проживание, пишет газета The Guardian. По словам автора материала, британок привлекают к «сексу ради выживания». Отмечается, что основной причиной происходящего стало резкое увеличение стоимости жизни в результате финансового кризиса.

Женщинам приходится вступать в интимную связь в обмен на жилье. Как правило, с этим сталкиваются мигранты и беженцы. В Великобритании уже задумались о специальном законе против таких арендодателей, — сказано в публикации.

По информации издания, некоторые женщины подверглись насилию, когда воспользовались услугами государственной программы по размещению беженцев.

Ранее обозреватели Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку заявили, что украинские беженцы пожаловались на свое положение в Румынии из-за сокращения финансовой помощи. По информации агентства, Бухарест прекратил оплачивать жилье украинцам, а на этой неделе было принято решение сократить в два раза размер выплат для почти ста тысяч человек. Публицисты добавили, что главный страх беженцев в том, что финансовая помощь совсем прекратится.