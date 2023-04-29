«Мы становимся обузой»: украинские беженцы о проблемах в Румынии Bloomberg: украинские беженцы в Румынии заявили о сокращении финансовой помощи

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Обозреватели Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку заявили, что украинские беженцы пожаловались на свое положение в Румынии из-за сокращения финансовой помощи. По информации агентства, Бухарест прекратил оплачивать жилье украинцам, а на этой неделе было принято решение сократить в два раза размер выплат для почти ста тысяч человек. Публицисты добавили, что главный страх беженцев в том, что финансовая помощь совсем прекратится.

Мы явно становимся обузой. Так что всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше, — рассказала Bloomberg украинская беженка.

По мнению журналистов, давление на правительства восточноевропейских стран усиливается вместе с недовольством людей. Жители эти стран выступают за сокращение помощи беженцам либо за полный отказ в пользу собственного населения.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс приютил у себя дома украинскую беженку, которая оставила мужа на родине. Вместе с ней в его жилище пришли сын и мать украинки, а также их собака. Издание отмечает, что министр живет с женой и детьми. Всех устраивает новое соседство, в ближайшие месяцы никто не собирается ничего менять. Беженка Снежана Чайкина с семьей поселилась в комнате старшего сына Шаппса.