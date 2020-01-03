https://static.news.ru/photo/4350a11e-2e88-11ea-8195-fa163e074e61_660.jpg Запуск работы ВАСУ Фото: Petro Poroshenko/ via Globallookpress.com

Бывший премьер-министр и глава Национального банка Украины Сергей Арбузов заочно арестован у себя на родине. Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд Украины.

Арбузову, работавшему в правительстве Николая Азарова — соратника Януковича, вменяют растрату активов банка в сумме порядка $9,3 млн. Бывший вице-премьер находится в международном розыске, меру пресечения суд ему выбрал по ходатайству Генпрокуратуры, сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Ещё Арбузова обвиняют в завладении деньгами ГАО «Черноморнефтега» в сумме $135 млн при покупке двух буровых установок. Также бывший глава нацбанка является фигурантом дела о растрате государственных денег в ходе приватизации компании «Укртелеком».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Киеве Хозяйственный суд принял решение об отмене приватизации крупнейшего сотового оператора страны «Укртелеком». Соответствующий договор между Фондом государственного имущества Украины (ФГИ) и компанией «ЕСУ», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, был расторгнут.