Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что на Украине на протяжении восьми лет вёлся террор против пророссийски настроенного населения. Он отметил, что речь идёт не только о граждан ДНР и ЛНР, но и о рядовых украинцах. По его словам, для этих целей к людям применялись пытки, сообщают «Известия».

Это масса преступлений, пыток, издевательств, убийств, внесудебных расправ со сторонниками пророссийских идей или сторонниками ДНР и ЛНР, — рассказал Прозоров.

Он также добавил, что на Украине никто не удивляется уголовным делам против пенсионеров, которые публикуют поздравления в честь Дня Победы в социальных сетях. В стране предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о том, что российская операция не нацелена на борьбу с нацизмом. По словам дипломата, фактов нацизма за последние годы тысячи, «не видел их только тот, кто не хотел видеть». Она привела в пример случай 2019 года, когда на памятнике жертвам Холокоста в Николаевской области неонацисты нарисовали свастику и оставили оскорбительное послание.