Бывший посол США назвал ошибку Зеленского в отношении НАТО

https://static.news.ru/photo/3a736f4c-d10f-11eb-962f-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/UKRLIFE.TV/youtube.com

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не следовало поднимать вопрос о вступлении страны в НАТО перед последним саммитом организации. Это была его ошибка, считает экс-посол США Джон Хербст, сообщает YouTube-канал UKRLIFE.TV.

Он пояснил , что в НАТО ещё 13 лет назад определили свою политику в отношении Украины и Грузии. Альянс открыл двери для этих стран, но в организации пока не готовы работать над какими-либо конкретными шагами для вступления этих государств.

Встреча лидеров НАТО прошла в понедельник, 14 июня. В организации поддержали стремление Украины и Грузии вступить в альянс, но подчеркнули, что странам следует продолжать реформы. Сроки вступления этих государств в военный блок не обозначены.

7 июня Зеленский заявил, что вопрос членства Украины в НАТО нужно решать немедленно, поскольку она находится в опасности. Он выразил уверенность, что со временем страна сможет вступить в альянс, но граждане верят в это всё меньше и меньше.

В феврале политик попросил главу Белого дома Джо Байдена поспособствовать членству в военном блоке. Он подчеркнул, что это позволит стране «вернуть» потерянные территории и «противостоять» России. Зеленский уверен, что статус члена НАТО является мощным сигналом для многих государств. Примечательно, что Украина не может вступить в Североатлантический альянс, поскольку у ней не решен вопрос конфликта в Донбассе.