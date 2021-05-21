Бывший лидер Албании будет судиться с госсекретарём США из-за клеветы

https://static.news.ru/photo/d159fd38-ba24-11eb-8351-96000091f725_660.jpg Сали Бериша Фото: Panoramic/Global Look Press

Экс-президент Албании Сали Бериша заявил, что собирается подать в суд на действующего государственного секретаря США Энтони Блинкена. Политик обвинил американца в клевете. Блинкен ранее объявил, что коррупционные действия бывшего президента Албании привели к подрыву демократии в стране. Об этом сообщает портал EURACTIV.

Берише и его ближайшим родственникам запретили въезд в США. Как сказал Блинкен, Штаты и Албания остаются едиными в борьбе с коррупцией. В ответ на это экс-глава государства сообщил о намерении подать на госсекретаря публичный иск во Франции.

Это необычное решение, но я был вынужден его принять, потому что он сказал много неправды обо мне. Я был президентом республики, премьер-министром Албании. Я несу ответственность за достоинство своего народа и делал всё, что было в моих силах, чтобы защитить его. Сегодня я отвечаю за своё достоинство, — сказал албанский политик.

Ранее Блинкен во время своего выступления в ООН признал, что некоторые действия Вашингтона в последние годы подрывали миропорядок, который был основан на правилах.

При этом он подчеркнул, что администрация Джо Байдена продемонстрировала готовность сотрудничать по многим вопросам в рамках многосторонних институтов. В частности, он напомнил о возвращении США в Парижское соглашение по климату и повторном присоединении к ВОЗ.