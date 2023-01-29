Бывший член ООН раскрыл неожиданные последствия победы России в СВО Экс-член комиссии ООН Никулин: победа России в СВО подтолкнет Пекин к взятию Тайваня

Фото: Министерство обороны РФ

Победа российской стороны в специальной военной операции на территории Украины подтолкнет Китай к разрешению вопроса с Тайванем, заявил в разговоре с URA.RU бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. По его словам, указанный итог приведет к тому, что США лишатся одной из зон влияния. После победы Москвы, отметил Никулин, Китай вознамерится брать Тайвань.

Если Россия побеждает на Украине, то для того же Китая это будет сигналом, что надо брать Тайвань немедленно. А там все производство транзисторов, микрочипов и тому подобное. Вся элементная база для всей электроники в мире. То есть потерять это американцы не могут, — сказал Никулин.

Он подчеркнул, что для Вашингтона эти вопросы являются принципиально важными, так как за украинским кризисом сейчас наблюдает весь мир. Бывший член комиссии ООН заключил, что происходящее для США является «покушением на установленный 30 лет назад мировой порядок». Победа Москвы станет для американцев сигналом, добавил он.

Ранее американский сенатор-республиканец Майкл Маккол заявил, что после окончания специальной военной операции России на Украине власти КНР могут вторгнуться на Тайвань. По его словам, это произойдет при «падении» Киева. При этом Маккол считает, что по окончании СВО Москва усилит взаимодействие с Ираном и Северной Кореей. Как заметил республиканец, американские власти еще не понимают, что в настоящий момент «поставлено на карту».