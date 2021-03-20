Бывший боец Донбасса назвал зарплаты ополченцев

https://static.news.ru/photo/8973e03a-8999-11eb-b38a-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Солдаты самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, воюющие с ВС Украины, получают по 12–15 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал бывший боец ополчения Донбасса, депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко.

На первых этапах войны в Донбассе бойцы получали 10 тысяч рублей, но и эти деньги выплачивали с задержкой. Сейчас зарплаты выше — до 12–15 тысяч рублей, — рассказал URA.RU Григоренко.

Он также уточнил, что до принятия Минских соглашений бойцы ДНР и ЛНР вообще не получали зарплату. По его словам, цены в Донбассе находятся на уровне российских и солдатам ополчения с трудом удаётся выжить на такое жалованье.

Зарплата солдат ДНР и ЛНР зависит от звания и боевых достижений бойца. Поэтому зарплаты участников войны в Донбассе неоднородные и многие получают достойные средства, — пояснил агентству журналист и участник боёв в Донбассе Ростислав Журавлёв.

Он также отметил, что армия в этом регионе остаётся одним из немногих мест, где стабильно платят официальные зарплаты. Вооружённые силы ДНР и ЛНР, по его словам, получают средства, выделенные из бюджетов республик.

Как писал NEWS.ru, задержанный в Абхазии командир Донецкой народной республики Ахра Авидзба является братом криминального авторитета Алхаса Авидзбы, который был врагом главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули). Соответствующие связи обнаружили журналисты. Как сообщает агентство «Кавказский узел», Авидзба являлся врагом представителей клана вора в законе Мераба Джангвеладзе и конфликтовал с Алхасом Агрбой и Тенгизом Лакербаей.

Авидзба командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР с 2014 по 2016 год. Принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания героя республики. Позже был назначен на пост помощника президента Абхазии, однако оставил его в 2020 году.