Бурджанадзе рассказала, кто может наладить отношения РФ и Грузии

https://static.news.ru/photo/4bad7a16-85d6-11eb-9a61-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Александр Казаков/ТАСС

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе полагает, что российско-грузинские отношения способен наладить только президент РФ Владимир Путин.

По мнению Бурджанадзе, в настоящее время только Путин может оказать какое-либо влияние на взаимоотношения между двумя странами.

Безусловно, у нас очень серьёзные проблемы с Россией, но я знаю, что единственный человек в России, который может повлиять позитивно (негативно тоже) на российско-грузинские отношения, — это Владимир Путин, — заявила политик в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Бурджанадзе также подчеркнула, что, несмотря на все имеющиеся сложности, грузинская сторона должна пойти на диалог.

Если люди хотят реально изменить российско-грузинскую политику, то они должны разговаривать с тем, кто может на неё реально повлиять, — заметила политик.

При этом самой большой ошибкой со стороны РФ Бурджанадзе назвала признание Абхазии и Северной Осетии. Данный факт является «очень тяжёлым моментом» для Грузии.

Пока этот вопрос будет стоять между Грузией и Россией, у нас сложности будут всегда, — резюмировала Нино Бурджанадзе.

Россия признала независимость республик после вооружённого конфликта, разгоревшегося в августе 2008 года, где с одной стороны выступала Грузия, а с другой — Южная Осетия и Абхазия при поддержке российских миротворцев.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что Тбилиси никогда не смирится с нарушением территориальной целостности страны. Она выразила надежду, что Абхазия и Южная Осетия смогут «мирно вернуться в единое государство».