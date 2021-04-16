«Булькал в ответ»: Лукашенко о реакции Байдена на вопросы Путина

https://static.news.ru/photo/492cbd14-9fd1-11eb-aab0-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Youtube

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 17 апреля, рассказал о готовящемся в стране госперевороте и покушении не него и его семью. Он рассказал, что этот вопрос Владимир Путин обсудил с американским президентом Джо Байденом, но никаких вразумительных ответов не получил.

Бульканье — и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл, — сказал Лукашенко в интервью ОНТ.

Он добавил, что у него вызывает удивление поведение американцев, и выразил благодарность российскому лидеру за попытку обсудить планирующийся госпереворот в Белоруссии с Байденом.

Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее видеозапись, на которой якобы проходит обсуждение планов военного переворота в Белоруссии, опубликовал Telegram-канал ОНТ. Участники беседы, в частности, говорят о том, что первой задачей является «устранение самого главного». Вторая задача — блокировка внутренних войск и ОМОНа, после чего необходимо занять несколько значимых объектов в центре города, включая радиостанцию и телевидение, дабы зачитать своё обращение к гражданам, писал NEWS.ru.