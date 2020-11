Буйный пассажир спровоцировал массовую драку в аэропорту Пуэрто-Рико

Мужчина набросился с кулаками на солдата Национальной гвардии, когда тот дважды попросил его надеть защитную маску. На помощь сослуживцу поспешил и другие гвардейцы, что и привело к потасовке, сообщает издание The Independent.

Одним из свидетелей инцидента оказался американский журналист Дэвид Бегно. Он написал в Twitter, что нападавший не только не подчинился требованию надеть маску у багажной стойки, но и отказался заполнять обязательные формы проездных деклараций.