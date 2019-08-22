https://static.news.ru/photo/931d810a-c4af-11e9-b6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине, который будет состоять из трёх частей.

По словам исполнительного фильма Джеймса Рогана, Путин показал себя как одного из самых значительных политиков 21 века.

Этот многосерийный фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он заново определил политику и какое влияние это оказало на весь мир, — сказал Роган.

Съёмки пройдут в России, США, Европе и Великобритании. Также создатели будут использовать архивные материалы и покажут интервью с приближёнными к президенту людьми.