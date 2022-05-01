Британский наёмник удивился хорошему отношению в плену у ВС России «Известия»: британский наёмник удивился хорошему отношению в плену у ВС России

Фото Björn Trotzki via www.imago-imag / www.imago-images.de / Global Look Press

Британский наёмник Шон Пиннер, который воевал на стороне украинских военных и сдался в плен ВС России, рассказал «Известиям», что для него стало неожиданностью хорошее отношение в плену. Он пояснил, что его залечили, накормили и напоили. Британец добавил, что ему также оказана помощь в том, чтобы поскорее отправить его домой.

Я не ожидал такого. Мне залечили раны, меня напоили и накормили. Конечно, плен — это плен. Не стоит ожидать пятизвездочного обслуживания, но до настоящего момента я встретил нормальное отношение, — рассказал Пиннер.

Он добавил, что участвовал в конфликте на Украине без предварительного подписания контракта, поэтому изначально был готов нести ответственность за свою жизнь.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что в Николаеве боевики территориальной обороны проводят карательные рейды против мирного населения. Он отметил, что пыткам подвергаются люди, которые имеют пророссийские взгляды. Представитель военного ведомства добавил, что боевики проверяют жителей на лояльность к России. По словам военного, боевики территориальной обороны задерживают людей, у которых в телефонах были обнаружены истории звонков и СМС-сообщения на российские номера.