Британский историк рассказал, почему Украине не стоит захватывать Крым Британский историк Ливен: захват Крыма Украиной привел бы к бесконечным проблемам

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Севастополь

Профессор факультета международной истории Лондонской школы экономики Доминик Ливен заявил, что если бы украинцы каким-то образом захватили Крым, это стало бы для Киева бесконечной проблемой и источником опасности. По словам эксперта, в Крыму проживает пророссийское население, которое не хочет быть частью Украины. Специалист добавил, что Киев не справляется с проблемами внутри страны на фоне разрушенной инфраструктуры, передает URA.RU.

В Донбассе и Крыме пророссийское население, которое будет против возвращаться на Украину. Возвращение территорий будет означать постоянную опасность для Киева, — сказал Ливен.

Он добавил, что Украине не стоит посягать на территорию Крыма, и привел в пример отказ Дании от областей Шлезвиг-Гольштейна, где существовало немецкое большинство.

Киев в случае дальнейшего нанесения ударов по Украине готов атаковать российские территории, ранее заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он добавил, что Украина «способна на все», а власти не будут спрашивать ни у кого разрешения перед тем, как наносить удары. Он при этом не уточнил, собирается ли Киев использовать для этого западное вооружение, которое ранее было поставлено для нужд ВСУ.