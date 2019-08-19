ВВС Великобритании подняли в небо истребители Typhoon с военного аэродрома в Эстонии для сопровождения двух российских самолётов Су-30.
В Минобороны Великобритании сообщили, что размещённые в Эстонии в рамках миссии НАТО самолёты сопроводили два российских истребителя Су-30, когда они пролетали над Балтийским морем.
Как сообщает
News.ru ранее писал, что 19 августа два истребителя швейцарских ВВС с государственными флагами на близком расстоянии сопровождали российский борт с делегацией, как только он вошёл в воздушное пространство Швейцарии.