https://static.news.ru/photo/411a9a40-c2da-11e9-b711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

ВВС Великобритании подняли в небо истребители Typhoon с военного аэродрома в Эстонии для сопровождения двух российских самолётов Су-30.

В Минобороны Великобритании сообщили, что размещённые в Эстонии в рамках миссии НАТО самолёты сопроводили два российских истребителя Су-30, когда они пролетали над Балтийским морем.

Как сообщает РИА Новости , Великобритания возглавляет дислоцированный в Эстонии с 2017 года международный батальон НАТО. Британские истребители Eurofighter Typhoon выполняют миссию по охране воздушного пространства стран Балтии на авиабазе «Эмари» под Таллином.

News.ru ранее писал, что 19 августа два истребителя швейцарских ВВС с государственными флагами на близком расстоянии сопровождали российский борт с делегацией, как только он вошёл в воздушное пространство Швейцарии.