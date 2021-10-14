Британская королева ответила крымским школьникам, указав в адресе Россию

Королева Великобритании Елизавета II ответила на письмо крымских школьников и указала на конверте адрес: «Севастополь, Россия». Ребята направили ей послание летом. Об этом рассказал директор Малой академии Севастополя Сергей Пасеин. Его слова приводит «Парламентская газета».

Пасеин рассказал , что школьники отправили британской королеве письмо в рамках летних занятий «Путешествие в Великобританию». Спустя три месяца они получили долгожданный ответ. Елизавета II поблагодарила ребят за письмо и приложила буклеты с полезной и интересной информацией о себе и своей семье. Вскоре школьники планируют написать принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.

Позднее «Малая академия наук» опубликовала на своих страницах в социальных сетях фотографию письма с конвертом. Многие обратили внимание на то, что в качестве адреса рядом с городом Севастополь указана Россия, а не Украина, хотя Великобритания, как и многие другие страны мира, официально не признала вхождение Крыма в состав РФ.

Ранее 95-летняя Елизавета II впервые показалась на публике с тростью. Она прибыла на благодарственную службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне по случаю 100-летия Королевского британского легиона.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.