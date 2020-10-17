Британка рассказала о домогательствах министра из ОАЭ

https://static.news.ru/photo/e44f639e-1167-11eb-8233-fa163e074e61_660.jpg Нахайяна бен Мубарака Аль Нахайяна Фото: Nicolas Lambert/Global Look Press

Министра толерантности ОАЭ Нахайяна бен Мубарака Аль Нахайяна обвинили в сексуальных домогательствах. О факте заявила британка Кейтлин Макнамара.

Британка рассказала, что инцидент произошёл в 2020 году на частной вилле. 69-летний Аль Нахайян пил красное вино и рассказывал о своей жизни в Великобритании, где он учился в молодости, но потом сказал, что хочет поехать вместе с ней в Париж, и начал трогать ее и целовать, сообщает Sunday Times.

Макнамара рассказала, что ей чудом удалось вырваться. В консульстве ей посоветовали не предавать дело огласке и уехать из страны. Министр является членом правящей в эмирате Абу-Даби династии Аль Нахаяйн. Она сообщила, что мужчина после этого неоднократно ей звонил.

Издание отметило, что британка, владеющая арабским языком, была нанята руководством фестиваля для организации сотрудничества с ОАЭ и работала в течение почти шести месяцев в эмиратском Министерстве толерантности. Её пригласили, чтобы обсудить подготовку к фестивалю литературы Hay.

Как писал NEWS.ru, бывшая модель и актриса Эми Дорис обвинила американского президента Дональда Трампа в сексуальных домогательствах в 1997 году.

Она рассказала, что будущий лидер США приставал к ней в VIP-ложе на Открытом чемпионате по теннису в Нью-Йорке 5 сентября 1997 года.

В 1997 году Трампу был 51 год, а модели 24. Дорис подкрепила рассказ билетами на теннисный турнир, а также совместными фотографиями с Трампом, её слова подтвердили несколько человек.