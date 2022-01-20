Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделения

Великобритания отправила на Украину около 30 военных недавно созданной Армейской бригады специальных операций, сообщает Sky News. Отмечается, что военнослужащие относятся к рейнджерскому полку.

Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить вооружённые силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией, — говорится в сообщении.

На официальном сайте Минобороны Великобритании указано, что в состав Армейской бригады спецопераций входят четыре батальона рейнджеров. Эти подразделения «будут постоянно присутствовать по всему миру, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнёрами и бороться с противниками».

Ранее глава отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Пеэтер Куймет заявил, что ведомство намерено предоставить Украине несколько десятков противотанковых ракет Javelin и 122-миллиметровые гаубицы с боеприпасами. По его словам, Таллин окажет помощь Киеву вооружениями на фоне ситуации у границ Украины.

Куймет подчеркнул, что помощь Украине оказывается Эстонией с 2014 года, пришло время её увеличить.

По его словам, перед поставками так называемого фатального вооружения другой стране следует получить разрешение от страны происхождения ракет — США, а также от бывших владельцев гаубиц — Финляндии и Германии. Поэтому сроки оказания помощи теперь зависят от того, как быстро пройдут переговоры с союзниками.