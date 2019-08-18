https://static.news.ru/photo/3ecec4c4-c1a3-11e9-beff-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Россия будет пытаться включить страны Африки в свою сферу влияния. Такое мнение высказал начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер.

По его словам, Соединённое королевство вполне может этому противостоять, если будет оказывать развивающимся странам континента военную помощь. Помимо этого, считает генерал, африканским государствам необходимо оказывать поддержку в стабилизации обстановки на их территориях, передаёт ТАСС .

В случае успешности такой тактики Великобритания поможет сделать их в большей степени ориентированными на Запад, отметил Картер.

Он уточнил, что сейчас изучается возможность отправки военных специалистов в Нигерию, правительству которой необходима помощь в борьбе с радикальными группировками.

Ранее, как писал News.ru, европейские политологи заявили, что почти половина населения стран ЕС могла оказаться под влиянием информационного потока из России. Там это связали с попыткой влияния на выборы в Европарламент.