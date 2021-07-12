Британия обвинила Россию в намерении развалить Евросоюз

Бывший сотрудник секретной разведывательной службы MI6 Великобритании Кристофер Стил заявил, что Россия верит в свою способность развалить ЕС. Также Стил сообщил о наличии у него доказательств враждебного отношения Москвы к Лондону, сообщает Sky News.

Я думаю, они [РФ] полагают, что они могут развалить ЕС, — заявил бывший разведчик в интервью изданию.

По словам Стила, российские политики якобы считают, что могут для этого действовать через восточноевропейские страны, где к России относятся положительно. Также Москва может действовать через крайние партии в западноевропейских странах, считает экс-сотрудник секретной службы. И такая философия, отмечает Стил, напрямую грозит целостности ЕС.

Что касается враждебного отношения России к Британии, то бывший разведчик не предоставил никаких доказательств и не смог уточнить, о чём именно идёт речь.

Ранее журналистка Шерелл Джейкобс заявила, что Евросоюз превратился в неудавшуюся федерацию, напоминающую «диснеевскую сказку» в обёртке правовых хитросплетений. В своей статье для The Telegraph сотрудница СМИ отметила, что ЕС стоит на пороге кризиса.