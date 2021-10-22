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В Британии назвали три страшные ошибки ЕС

17:19, 23 октября 2021
В Британии назвали три страшные ошибки ЕС Фото: [email protected]/flickr.com
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Журналистка Шерелл Джейкобс заявила, что Евросоюз превратился в неудавшуюся федерацию, напоминающую «диснеевскую сказку» в обёртке правовых хитросплетений. В своей статье для The Telegraph сотрудница СМИ отметила, что ЕС стоит на пороге кризиса.

Каждый день мы получаем всё новые напоминания о том, что Британии посчастливилось сбежать, пока у неё ещё была такая возможность, — написала она.

Журналистка выразила мнение, что организация неверно понимает современность, допуская ошибки по нескольким направлениям. В частности, ЕС стремится контролировать экономику стран-членов, что приводит к замедлению роста.

Во-вторых, как отметила Джейкобс, организация начала претендовать на глобальную значимость, хотя и не имеет реальной возможности конкурировать, например, с Китаем. В-третьих, пандемия обнажила множество изъянов в структуре Евросоюза. По словам журналистки, нелогичные противоэпидемические меры только укрепили центробежные силы.

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