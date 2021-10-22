В Британии назвали три страшные ошибки ЕС

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«Газпром» может остановить поставки газа в Молдавию, если страна не погасит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря. В сложившейся ситуации российская компания обвиняет власти республики. Долг за поставленный газ с учётом просрочки достиг $709 млн, сообщил ТАСС официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идёт о кризисе неплатежей со стороны...