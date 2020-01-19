https://static.news.ru/photo/c0e7b3f6-3ad1-11ea-b912-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель Национального антитеррористического управления Великобритании отказался комментировать заявление посольства Украины, которое потребовало удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом. Однако он отметил, что брошюра была выпущена не в качестве перечня потенциально опасных символов, а как материалы по развитию навыков распознавания значений изображений.

Таким образом, подчеркнул он, несмотря на двусмысленность ситуации, в пособии приводятся символы, никак не связанные с терроризмом. И украинский трезубец — не единственный.

Мы не можем комментировать и уточнять, какие именно символы включены в документ, поскольку он предназначен для очень конкретной внутренней аудитории, — заявил представитель управления агентству РИА Новости.

В соответствующем заявлении старшего национального координатора Управления и замглавы Столичной полиции Лондона Дина Хейдона сказано, что правоохранительные органы выпускают «различные пособия», которые помогают силовикам «принимать информированные решения».

В документе, о котором идёт речь, ясно даётся понять, что он был выпущен для того, чтобы помочь полиции и нашим ближайшим партнёрам идентифицировать и понимать знаки и символы, с которыми они могут сталкиваться в своей повседневной работе, — говорится в заявлении.

При этом в пособии «чётко указано, что многие из групп не представляют собой интерес с точки зрения борьбы с терроризмом», подчеркнул Хейдон. Иные толкования неуместны, отметил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинское посольство в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображённый на гербе страны, из списка экстремистских символов и публично извиниться перед Украиной.