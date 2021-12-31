Британии грозит самый высокий уровень «топливной бедности» с 1996 года

Энергетики предупредили Британию о самом высоком уровне «топливной бедности» с 1996 года. Речь идёт об очень высоких счетах за электроэнергию, которые не в состоянии оплачивать всё больше домохозяйств, говорится в статье Observer.
По данным издания, «топливной бедностью»
Между тем в National Energy Action предупредили, что из-за очередного повышения цен «топливная бедность» в сравнении с показателями прошлого года может отразиться ещё на двух миллионах домохозяйств. В результате этот показатель достигнет шести миллионов. А в апреле число домохозяйств, не способных оплачивать электричество, «взлетит до небес».
Ранее аналитический центр Resolution Foundation подсчитал, что британские семьи в среднем потеряли £1,200 дохода из-за растущих цен на энергию и налогов на здравоохранение, назвав ситуацию «катастрофой стоимости жизни», передаёт издание Sky News. Снижение дохода усугубляется повышающейся инфляцией, которая, по оценкам экспертов, может достигнуть 6% этой весной.