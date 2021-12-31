Британии грозит самый высокий уровень «топливной бедности» с 1996 года

Энергетики предупредили Британию о самом высоком уровне «топливной бедности» с 1996 года. Речь идёт об очень высоких счетах за электроэнергию, которые не в состоянии оплачивать всё больше домохозяйств, говорится в статье Observer.

По данным издания, «топливной бедностью» затронуты уже около четырёх миллионов домов. Причём произошло это ещё до того, как всплеск цен на мировом рынке вызвал повышение тарифов на электроэнергию в октябре. И если правительство не примет меры для смягчения рекордного повышения счетов за электроэнергию, то рост будет продолжаться, пишет издание со ссылкой на благотворительную организацию National Energy Action, которая занимается проблемами «топливной бедности».

Между тем в National Energy Action предупредили, что из-за очередного повышения цен «топливная бедность» в сравнении с показателями прошлого года может отразиться ещё на двух миллионах домохозяйств. В результате этот показатель достигнет шести миллионов. А в апреле число домохозяйств, не способных оплачивать электричество, «взлетит до небес».

Ранее аналитический центр Resolution Foundation подсчитал, что британские семьи в среднем потеряли £1,200 дохода из-за растущих цен на энергию и налогов на здравоохранение, назвав ситуацию «катастрофой стоимости жизни», передаёт издание Sky News. Снижение дохода усугубляется повышающейся инфляцией, которая, по оценкам экспертов, может достигнуть 6% этой весной.