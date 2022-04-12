Британцы стали покупать продукты впрок из-за санкций против России

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Власти Южной Кореи планируют предоставить Украине военную помощь, за исключением оружия, на сумму в $1,6 миллиона, передаёт агентство Yonhap. Отмечается, что в рамках нового пакета помощи Киеву будут поставлены бронежилеты, шлемы, медикаменты и сухие пайки​​​. Поставки начнут осуществлять поэтапно со следующей недели.

Завершилось рассмотрение отправки дополнительной помощи военными товарами. Мы скоро сможем отправить их, — заявил представитель Минобороны Южной Кореи. Агентство уточняет, что военная помощь Украине будет доставлена сначала в Европу гражданскими...