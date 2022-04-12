Британцы стали покупать продукты впрок из-за санкций против России
Daily Telegraph: британцы вынуждены покупать продукты впрок из-за санкций против России
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:19, 13 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Жители Великобритании вынуждены закупать продукты и другие товары впрок из-за роста цен на продовольствие и предметы первой необходимости из-за антироссийских санкций, сообщает издание The Daily Telegraph. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Barclaycard. Представитель организации Жозе Карвалью отметил, что на поведение потребителей начали влиять и растущие цены на топливо.
В прошлом месяце более трети потребителей запаслись повседневными товарами. Такими, как консервированные помидоры, сушёные макароны, туалетная бумага и парацетамол, — сказано в публикации.
Карвалью также отметил, что британцы стараются реже пользоваться автомобилями.
Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц ранее заявил, что на фоне антироссийских санкций наивысшая точка благосостояния оставлена позади на неопределённое время. По словам политика, ситуация становится «всё сложнее». Он призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца признаться в этом. Он пояснил, что для большинства обычных немецких семей жизнь в стране становится дороже, а люди «не могут себе позволить то, что им хочется».