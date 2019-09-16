Людям даже приходится обращаться за помощью врачей из-за укусов членистоногих, сообщает Daily Mail. Из 650 видов этих существ, обитающих в королевстве, 12 представляют серьёзную опасность для человека.
Причиной такого обилия пауков исследователи из Глостерского университета назвали рекордно высокие летние температуры вместе с традиционно влажной погодой. Это создало комфортные условия для размножения насекомых, которыми питаются членистоногие.
Ранее News.ru писал, что учёные из Китая и Канады обнаружили окаменелые останки вероятного предка членистоногих. Организм получил название Mollisonia plenovenatrix. Его обнаружили в канадских Скалистых горах. Учёные предполагают, что представители Mollisonia plenovenatrix были 8–10 см в длину, обладали большими яйцевидными глазами и многочисленными конечностями, которые могли выполнять разнообразные функции.
У рта этого насекомого была пара крошечных «клешней» — хелицеры, которые характерны для всех представителей хелицеровых. К примеру, пауки и скорпионы используют их для удержания и умерщвления своей жертвы.