https://static.news.ru/photo/860efeac-d883-11e9-9eef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Жители Великобритании обеспокоены нашествием пауков. Они пролезают в квартиры и кусают хозяев.

Людям даже приходится обращаться за помощью врачей из-за укусов членистоногих, сообщает Daily Mail . Из 650 видов этих существ, обитающих в королевстве, 12 представляют серьёзную опасность для человека.

Look at this beauty recovered from the lounge. UK spiders are huge sometimes. pic.twitter.com/bqmT6slnqO — The Haunted Hub (@TheHauntedHub) 10 сентября 2019 г.

Причиной такого обилия пауков исследователи из Глостерского университета назвали рекордно высокие летние температуры вместе с традиционно влажной погодой. Это создало комфортные условия для размножения насекомых, которыми питаются членистоногие.

Ранее News.ru писал, что учёные из Китая и Канады обнаружили окаменелые останки вероятного предка членистоногих. Организм получил название Mollisonia plenovenatrix. Его обнаружили в канадских Скалистых горах. Учёные предполагают, что представители Mollisonia plenovenatrix были 8–10 см в длину, обладали большими яйцевидными глазами и многочисленными конечностями, которые могли выполнять разнообразные функции.

У рта этого насекомого была пара крошечных «клешней» — хелицеры, которые характерны для всех представителей хелицеровых. К примеру, пауки и скорпионы используют их для удержания и умерщвления своей жертвы.