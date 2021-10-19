Британцы не увидели угрозы в «Северном потоке — 2»

Российский газопровод «Северный поток — 2» не угрожает экономике Великобритании и не влияет на её экономику, заявило британское издание Daily Express со ссылкой на слова министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенги. По его словам, Королевству не нужно участие в проекте, также Лондон не нуждается и в хранилищах для газа.

Мы гораздо меньше зависим от поставок из России, чем многие наши партнёры из ЕС, — сказал чиновник.

Журналисты также отметили, что Британия сама вырабатывает необходимое ей топливо, главным импортёром которого выступает Норвегия.

Ранее британский журнал Spiked заявил, что Евросоюз счёл Россию обязанной оказать помощь на фоне энергетического кризиса, при этом ряд стран, включая Великобританию и США, препятствуют запуску «Северного потока — 2» и обвиняют Москву в попытках извлечь выгоду. По мнению журналистки Мэри Дежевски, поведение стран Запада можно охарактеризовать как нелогичное, поскольку они обвиняют Россию в проблемах, которые создали сами.

С начала августа до конца сентября цена на газ в Европе выросла более чем в два раза. Исторический максимум зафиксировали 6 октября: $1937 за одну тысячу кубометров. После этого цены на фьючерсы начали снижаться. По мнению экспертов, рост цен связан с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.