https://static.news.ru/photo/533be97a-5341-11ea-90df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Более 78 компаний перенесли свои офисы в Нидерланды в 2019 году из-за Brexit. Об этом сообщило агентство иностранных инвестиций страны.

Все большее количество компаний выбирают определённость и стабильность, которую наша страна предлагает на европейском рынке, — цитирует «Интерфакс» главу организации Йеруна Нейланда.

Отмечается, что всего с 2016 года, когда состоялся референдум по вопросу выхода Великобритании из ЕС, офисы в Нидерландах открыли 140 компаний, только в прошлом году их было 78. Сейчас нидерландское агентство иностранных инвестиций ведет переговоры примерно еще с 425 компаниями. Большинство из них — британские, но есть и фирмы из Северной и Южной Америки и Азии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после трёх с половиной лет напряжённых переговоров и бесконечных дебатов в парламенте Соединённое Королевство 31 января наконец прекратило членство в Евросоюзе. Формально перестав быть частью ЕС, Великобритания продолжит оставаться в таможенном союзе и едином рынке до конца этого года. При этом если Европарламент примет новый закон, Лондон тоже будет обязан ему подчиняться в переходный период, несмотря на то что не участвовал в его принятии.