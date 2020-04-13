Бразилия остановила испытания препарата от коронавируса, предложенного США

https://static.news.ru/photo/d725498a-7dbb-11ea-962f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Filipe Bispo/Global Look Press

Власти Бразилии прекратили клинические испытания противомалярийного препарата «Хлорохина», который был рекомендован президентом США Дональдом Трампом для борьбы с коронавирусом.

Исследования были остановлены из-за ухудшения самочувствия пациентов после получения повышенной дозы препарата. У них были зафиксированы нерегулярные сердечные сокращения. Это могло привести к развитию потенциально фатальной аритмии сердца.

Испытания «Хлорихина» проходили шесть дней в городе Манус. В них принимал участие 81 пациент. Примерно половина из больных получали 450 миллиграмм «Хлорохина» два раза в день на протяжении пяти дней, остальным участникам исследования давали 600 миллиграмм этого препарата два раза в день. У тех пациентов, которые принимали высокую дозу, начались сердечные аритмии. На шестой день испытаний 11 пациентов умерли. После этого вторая группа больных перестала получать лекарство, изначально предполагалось, что препарат им будут давать на протяжении 10 дней, сообщает medRxiv.

NEWS.ru писал, что в Бразилии 97-летняя женщина вылечилась от COVID-19. Она поступила в больницу 1 апреля, медики не предполагали, что женщина сумеет победить коронавирус.

Жертвами COVID-19 на территории Бразилии стали более 1220 человек, в стране зарегистрировано более 22 160 случаев заражения.