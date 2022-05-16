Боррель заявил, что ЕС не признает «присоединённые» к РФ территории Украины

Фото Алексей Витвицкий/РИА Новости

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает ни одного квадратного километра территории Украины, которая «присоединится к России». Об этом еврочиновник заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

ЕС не признает ни одного квадратного километра территории Украины, которая присоединится к России, — сказал Боррель.

Также глава евродипломатии отметил, что главы МИД стран — участников Союза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности добавил, что «не знает, сколько времени понадобится на согласование шестого пакета санкций против РФ, включающего нефтяное эмбарго».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД G7 заявил, что ЕС выделит Украине из Европейского фонда мира дополнительные €500 млн, которые будут направлены на закупки танков и артиллерии. По его словам, общая сумма помощи Киеву с момента начала спецоперации РФ на Украине достигнет €2 млрд.