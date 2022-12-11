Боррель забеспокоился из-за тесных связей России и Турции

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность из-за тесных экономических связей России и Турции, пишет T-Online, ссылаясь на его письмо в парламент ЕС. В нем Боррель подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не присоединяется к санкциям в отношении России и это вызывает озабоченность у членов Евросоюза.

Углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает повод для большой озабоченности. <...> Продолжающаяся политика Турции «не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России» также вызывает беспокойство, — цитирует издание послание главы ЕС парламенту.

Также Боррель отметил, что между Турцией и Евросоюзом заключен таможенный союз, который позволяет свободно перемещать товары как для гражданских, так и для военных целей. В связи с этим он отметил важность того, чтобы Анкара не помогала Москве обходить санкции, введенные странами ЕС.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что России и Западу следует достигнуть новых договоренностей по миропорядку, это позволит устранить напряженность. Он также отметил, что членство Турции в НАТО и ее тесное взаимодействие с Западом не мешают Анкаре сотрудничать с Россией, Ближним Востоком, Африкой и Латинской Америкой. В то же время хорошие отношения с РФ совершенно не означают наличия напряженности в связях с США, подчеркнул Калын.