Боррель: Евросоюз проведёт военную консультативно-учебную миссию на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью газете Welt о намерении в скором времени представить государствам сообщества свои предложения по военной консультативной и учебной миссии ЕС на Украине. По его словам, Евросоюз уже сделал «очень много» для поддержки Киева, в том числе с финансовой точки зрения.

Боррель уточнил , что во время военной консультативной и тренировочной миссии ЕС на Украине европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав украинской армии. Кроме того, в ближайшее время Киеву будет дополнительно выделен €31 млн, средства пойдут на улучшение логистических возможностей армии и борьбу с кибератаками.

Мы уже на месте оценили, в чём нуждаются украинцы, как конкретно мы можем помочь, сколько такая миссия будет стоить и кто мог бы принять в ней участие. Я в скором времени представлю государствам ЕС соответствующее предложение, — сообщил глава дипломатии Евросоюза.

Боррель также утверждает, что европейские и американские разведслужбы рассматривают все возможные сценарии развития ситуации вокруг Украины. По его мнению, они по-прежнему не исключают возможности военного вторжения, а также рассматривают другие варианты развития событий, среди которых — дестабилизация ситуации на Украине с помощью гибридной тактики, эскалация ситуации в Донбассе или давление на Европу через поставки меньшего количества газа.

Ранее Боррель заявил, что страны Евросоюза ведут дипломатическую работу, чтобы не допустить обострения на границе России и Украины, а также поддерживают Киев в связи с возможной угрозой. Боррель подчеркнул, что Украина является союзником Европы, за которого в случае конфликта обязательно заступятся. По его мнению, на этом этапе необходимо «проиллюстрировать Москве панораму возможных последствий».

В западных СМИ в последнее время звучат постоянные сообщения о том, что Москва якобы готовится к нападению на Украину и в связи с этим проводит учения у западных границ и перемещает боевую технику. Всё это является усилением «агрессивных действий» со стороны России.