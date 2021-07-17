Бориса Джонсона вынудили самоизолироваться после критики

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Минфина страны Риши Сунак будут полностью, а не частично соблюдать правила самоизоляции. Они контактировали с больным коронавирусом, сообщает SkyNews.

Оба политика контактировали с заразившимся коронавирусом министром здравоохранения королевства Сaджидом Джaвидом. Джонсон и Сунaк хотели воспользоваться пилотной программой, которая позволяла бы ему ходить на работу, ежедневно сдавая анализы на COVID-19. Однако они стали объектами критики.

Он не будет участвовать в пилотной программе и будет проводить встречи с министрами удалённо, — цитирует медиапортал представителя премьера.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании намерено провести расследование обстоятельств утечки в СМИ записей с камер наблюдения в Министерстве здравоохранения. Утечка данных привела к скандалу вокруг главы ведомства Мэтта Хэнкока и его дальнейшей отставке, сообщил член кабмина, министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис.

На фото с камер отец троих детей, 42-летний женатый министр и его помощница, мать троих детей, 43-летняя жена миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, обнявшись, целуются в одном их помещений здания Минздрава. На кадре мужчина обнимает женщину ниже талии.