Борис Джонсон между Украиной и Шотландией Премьер Великобритании вдруг оказался в кольце врагов

Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

В своей агрессивной риторике по поводу конфликта на Украине британский премьер Борис Джонсон не имеет себе равных, далеко превзойдя по накалу драматизма даже старших заокеанских товарищей. «Джонсонюк», которому в некоторых украинских городах даже посвятили мурады, противник любых переговоров на нынешней стадии конфликта на Украине, он громче других союзников обещает массированные поставки киевской Украине вооружений. Вплоть до современных штурмовиков и бомбардировщиков.

Вот только весь его проукраинский раж скорее игра, позволяющая ему пока сохранять резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит,10. Собственно, после угарных вечеринок с его участием в самый разгар ковидных ограничений, которые соблюдала вся страна, его карьера буквально висела на волоске. Особенно после того, как он солгал, отрицая свое участие в так возмутивших англичан застольях, но был разоблачен обнародованными видеозаписями. И когда рядовые тори потребовали его отставки, Джонсон «разогрел» украинский фактор. И на фоне такой беспрецедентной борьбы за западные ценности и бесценную свободу его личные прегрешения должны были выглядеть просто невинными шалостями, несоизмеримыми с важностью цивилизационного момента.

Такая игра некоторое время удавалась, хотя 41% членов консервативной фракции в британском парламенте все равно были за его отставку. Так что именно возня вокруг украинского конфликта помогла Джонсону сохранить пост. Тем более что в течение одного года вотум недоверия можно выносить всего один раз. Просто, подражая Черчиллю, Джонсон уверенно заявлял, что, пока министры разделяют его подход к ситуации на другом конце Европы, он никуда не уйдет. Не может, дескать, оставить без своего руководства столь важное для сохранения западного лидерства дело войны до последнего украинца. Впрочем, качества его ближайших сподвижников прекрасно показали миру наши пранкеры. А потому его министр иностранных дел не признает нахождения Воронежа в составе России, а министр обороны клянется в Киеве, что Россия уже просто совсем на грани истощения.

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Борис Джонсон

И, казалось, что с такими министрами за спиной Джонсон пока может быть спокоен. Но сомнения в целесообразности пребывать в кабинете министров во главе, как уже пишут британские журналисты, с «политически мертвым» Джонсоном появляются у все большего числа его соратников. А уход в отставку традиционно ключевого министра финансов — удар весьма серьезный. Всего же за сутки более 30 видных чиновников правительства и партийного аппарата предпочли не работать более с такой токсичной фигурой.

А сейчас Джонсону вообще готовят «второй фронт». Только-только премьер витиевато погоревал насчет того, что Владимир Путин не женщина, поскольку женщина не решилась бы на начало СВО, как ему в спину практически решает нанести удар именно женщина — первый министр Шотландии, лидер местных националистов Никола Стерджен. Ее фракция намерена внести на рассмотрение шотландского парламента резолюцию о проведении 19 октября 2023 года нового референдума о независимости.

Первый такой референдум состоялся в 2014 году, когда даже Елизавета Вторая бросилась ублажать шотландцев разного рода обещаниями. Шотландию сохранили в остатках империи, хотя местное общественное мнение было против Вrexit и за локальное сохранение членства в ЕС.

Сам Джонсон уже поклялся не допустить проведения нового референдума, демонстрируя своеобразное уважение к демократическим ценностям и свободам. Однако, если ситуация нарастающего экономического хаоса, усугубленная многочисленными забастовками и правительственным кризисом, начнет выходить из-под контроля, а самого Джонсона прямо обвинят в забвении национальных интересов ради украинских химер, то попытка надавить еще и на Шотландию может окончательно привести к краху всей его карьеры. Так что выбор у Джонсона окажется невелик: между украинской Сциллой и шотландской Харибдой.