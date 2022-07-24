Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару официально выдвинул свою кандидатуру на второй срок на выборах главы государства. Они намечены на октябрь текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.
Процедура выдвижения состоялась в воскресенье, 24 июля, в Рио-де-Жанейро. Слоганом своей избирательной кампании Болсонару выбрал фразу «Свобода, правда и вера».
В своей речи Болсонару говорил о борьбе с коррупцией, наркотрафиком, о проблемах сексуального образования и легализации абортов.
67-летний Болсонару является 38-м президентом Бразилии. Он вступил на этот пост 1 января 2019 года. Ранее, с января 1991 года, он являлся федеральным депутатом от штата Рио-де-Жанейро.
В сентябре 2018 года, когда Болсонару общался с избирателями во время предвыборного митинга в городе Жуис-ди-Фора, на него было совершено покушение — он получил ножевое ранение в область живота. Депутата Национального парламента доставили в местную больницу, откуда родственники перевезли его в еврейскую клинику им. Альберта Эйнштейна, где раненый был экстренно прооперирован и продолжал руководить избирательной кампанией буквально из палаты.