Болсонару захотел стать президентом Бразилии во второй раз Болсонару повторно выдвинул свою кандидатуру на пост президента Бразилии

Фото: Myke Sena/imago-images.de/Global Look Press

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару официально выдвинул свою кандидатуру на второй срок на выборах главы государства. Они намечены на октябрь текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

Процедура выдвижения состоялась в воскресенье, 24 июля, в Рио-де-Жанейро. Слоганом своей избирательной кампании Болсонару выбрал фразу «Свобода, правда и вера».

В своей речи Болсонару говорил о борьбе с коррупцией, наркотрафиком, о проблемах сексуального образования и легализации абортов.

67-летний Болсонару является 38-м президентом Бразилии. Он вступил на этот пост 1 января 2019 года. Ранее, с января 1991 года, он являлся федеральным депутатом от штата Рио-де-Жанейро.

В сентябре 2018 года, когда Болсонару общался с избирателями во время предвыборного митинга в городе Жуис-ди-Фора, на него было совершено покушение — он получил ножевое ранение в область живота. Депутата Национального парламента доставили в местную больницу, откуда родственники перевезли его в еврейскую клинику им. Альберта Эйнштейна, где раненый был экстренно прооперирован и продолжал руководить избирательной кампанией буквально из палаты.